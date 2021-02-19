По факту ДТП проводится разбирательство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Озвучены подробности ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло 19 февраля около 9 часов утра на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.

Женщина 1968 года рождения за рулем «Субору легаси» ехала со стороны Дзержинского района в сторону Северного шоссе. Напротив дома 24-1 по Восточному шоссе она не справилась с управлением, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу. Об этом пишет TagilCity.ru.

После этого иномарка столкнулась с ВАЗ-2110, за рулем которого находился 30-летний водитель, а потом с «Киа Рио» под управлением мужчины 1987 года рождения. Автомобили получили серьезные технические повреждения, люди в аварии не пострадали.