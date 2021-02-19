Tele2 дарит абонентам еще больше бонусов от партнеров в Свердловской области

Фото: предоставлено Tele2

Любители активного зимнего отдыха могут получить скидку 50% на второй час катания на Уктусе в будни на учебном склоне и второй час в подарок на Пильной при покупке почасового абонемента в дни работы комплекса. А еще абонентам Tele2 предлагается час для двоих в подарок на катке «Исеть Парк». Предложения действуют до конца зимнего сезона для всех абонентов Tele2.

Также клиенты оператора могут бесплатно посетить Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история!» и, по пятницам, выставку «Искусство Урала: сплетение сообществ» в галерее «Синара Арт». И бонус до конца февраля: рестораны доставки «Сушкоф» и «Дель Песто» дарят абонентам Tele2 Мегаролл при заказе от 700 рублей.

Узнать сроки и подробные условия акции можно в рамках программы лояльности «Больше» на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказов на сайте или на кассе.

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей. Еще больше предложений можно найти на сайте Tele2.