Скончался третий участник ДТП под Нижним Тагилом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

15 февраля на подъезде к поселку Черноисточинск в 12 километрах от Нижнего Тагила произошло смертельное ДТП. После установления всех обстоятельств аварии в полиции города возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В тот день 33-летний водитель за рулем Chery Tiggo направлялся из Нижнего Тагила в сторону Черноисточинска. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которой был 68-летний мужчина.

Отечественную легковушку после удара отбросила на ехавшую в попутном направлении иномарку Renault Kaptur, в которой за рулем была 49-летняя женщина. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На месте аварии погибли 69-летняя пассажирка отечественной легковушки, а также 37-летний пассажир Chery Tiggo. Водители всех машин, попавших в аварию, доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Позднее водитель автомобиля ВАЗ-2107 также скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.