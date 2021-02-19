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В Екатеринбурге за 266 миллионов отремонтируют восемь улиц

Ремонт стартует уже в мае 2021 года
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Восемь улиц отремонтируют к сентябрю

Восемь улиц отремонтируют к сентябрю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется ремонтом восьми автомобильных дорог. Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, ремонт стартует уже в мае 2021 года.

Обновить асфальт планируется на улицах Завокзальная, Вокзальная и Попова, в переулке Театральный и Набережный в поселке Северка. Кроме того ремонт планируется на автомобильной дороге по Ново-Московскому тракту, подъездному пути к Шарташскому лесопарку со стороны улицы Изоплитной и со стороны поселка Пески.

Работы должны начать в мае и закончить к сентябрю 2021 года. Общая площадь дорог, которые планируется привести в порядок - 81 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость контракта 266 миллиона 158 тысяч рублей.