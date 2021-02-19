В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, морозы не отступят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские синоптики вновь предупредили жителей региона об аномальных холодах. Местами в Свердловской области 19 февраля 2021 года и ближайшие дни температура воздуха опустится до - 41 градуса.

- В ближайшие дни ожидается аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов. Прогнозируются аварийные ситуации. В том числе и на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Возможно ухудшение дорожной обстановки: заторы и ДТП, - рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

Екатеринбург сильные холода обойдут стороной. Холоднее всего, по прогнозам, будет в Пелыме, Ивделе, Серове, Североуральске и Краснотурьинске. Есть и приятные новости. Синоптики рассказали, что после 24 февраля 2021 года морозы наконец отступят и в регион постепенно начнет приходить весна.