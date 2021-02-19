Двое мужчин, ограбивших бабушку, сейчас находятся под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратилась 81-летняя бабушка. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры на Куйбышева пропали деньги, золотые часы и серебряные ложки. Сотрудники полиции, осмотрев помещение, выяснили, что в дом пенсионерки проникли грабители. Неизвестные залезли на шестой этаж через окно. Общая стоимость украденного составила 150 тысяч. Грабителей уже нашли и задержали.

- Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу при поддержке коллег из отдела полиции № 7 установили, что к краже причастны двое местных жителей 38 и 47 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчин заключили под стражу. По части 3 статьи 158 УК РФ «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» им грозит до шести лет лишения свободы.