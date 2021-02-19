Фото: Дмитрий Калинин

В Екатеринбурге активисты обратили внимание на плохую уборку тротуаров ото льда. Волонтеры взяли в руки ледорубы, метлы и лопаты и полтора часа сами очищали обледенелые участки.

- Вышли с целью показать - если захотеть, то очистить ото льда тротуары можно. Нужна лишь воля, ледоруб, лопата и метла. Труд тяжелый, но реальный, - написал на своей странице в Facebook Дмитрий Калинин. - Относительно хорошо в городе убрана лишь Ленина, ну и возле мэрии. В остальных же местах много льда, что уже вызвало загрузку всех травмпунктов. Посыпают кое-где, но недостаточно.

Фото: Дмитрий Калинин

Активисты призвали главу города и районов убирать лед и активнее посыпать тротуары песком. Горожан же призвали обращаться к властям и сообщать об обледенелых участках, где можно упасть и получить травму.

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