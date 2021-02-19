Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который разработает научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия – здания бани «Бодрость» на Первомайской, 71. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 2,7 миллиона рублей.

Подрядчику во время разработки проекта реконструкции нужно будет предусмотреть ремонт этажей, фасада, чердака и кровли. Также в здании планируется замена окон и входной группы, где установят пандусы для маломобильных граждан и видеонаблюдение. На первом этаже должна появиться стойка администратора, гардероб и помещение по продаже товаров. Подрядчику также предстоит пересмотреть планировку первого этажа: там должны размещаться, в том числе стойка администратора, гардероб и две сауны. На месте прачечной планируется сделать парикмахерская и буфет.

Заявки принимают до пятого марта. Итоги конкурса подведут 31 марта 2021 года.