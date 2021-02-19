В Екатеринбурге из-за пожара из девятиэтажного дома эвакуировали 18 человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне вечером из-за сообщения о пожаре спасатели эвакуировали жильцов дома на улице 40-летия Комсомола. Всего пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 18 человек, из них двое детей.

- На площади один квадратный метр поврежден электросчетчик, расположенный на четвертом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

Огонь успели потушить до прибытия пожарных сами жильцы. В МЧС напоминают, что монтаж и ремонт электропроводки нужно доверять только специалистам. Также спасатели рекомендуют для защиты электросети от перегрузки применять автоматические предохранители в электросчетчике.

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