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Общество

Хотели «откосить»: на Урале будут судить двух уклонистов от армии

Молодым людям грозит до двух лет лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Повестку молодые люди получили осенью 2020 года

Повестку молодые люди получили осенью 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области два жителя Дегтярска и Ревды пойдут под суд за уклонение от призыва в армию. Молодые люди состояли на воинском учете в городе Ревда, однако осенью 2020 года, когда им пришла повестка, они решили «откосить» от службы. При этом законных оснований для этого у них не было.

- Следственный комитет собрал достаточно доказательств. Уголовное дело в отношении молодых людей 2000 и 2001 года рождения направили в суд, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Стоит отметить, что теперь несостоявшимся новобранцам грозит до двух лет лишения свободы.