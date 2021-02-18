Для «Автомобилиста» это второе поражение подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде проиграл казахстанскому «Барысу». Встреча, проходившая на арене Нур-Султана, завершилась со счетом 2:1.

Счет открыли хозяева площадки. На шестой минуте первого игрового отрезка отличился нападающий соперника Роман Старченко. Следующую шайбу пришлось ждать целых полтора периода. Подопечные Билла Питерса никак не могли распечатать ворота Хенрика Карлссона, также хорошо играл и Якуб Коварж. «Автомобилисту» удалось сравнять счет только на 43 минуте усилиями защитника Александра Щемерова, уральцы смогли реализовать большинство.

Единственная шайба екатеринбуржцев не смогла переломить ход матч, и через три минуты соперник ответил точным броском Дица Даррена, он же и установил окончательный счет. «Автомобилист» проигрывает второй матч подряд и опускается на восьмое место Восточной конференции.