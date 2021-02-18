В Екатеринбурге редкий лимузин «ЗИЛ-41045» вновь выставили на продажу

За месяц цена автомобиля не снизилась. Хозяин просит все те же 37 миллионов. Фото: Авто.ру

В Екатеринбурге владелец редкого советского лимузина «ЗИЛ-41045» 1984 года выпуска никак не может избавиться от своего автомобиля. Впервые сообщение о продаже появилось на сервисе Авто.ру 25 января. Хозяин уникального экспоната вновь выставил объявление 12 февраля. При этом цена машины не снизилась, владелец все также просит за нее 37 миллионов.

- Собственник автомобиля рассказывает, что приобрел машину в 2004 году и восстанавливал его оригинальными запчастями. Пробег авто составляет 52 тысячи километров, - говорится в объявлении.

Владелец автомобиля готов не только к продаже, но и обмену. При этом он заявляет, что машина находится в состоянии, которое не требует больших вложений и ремонта.