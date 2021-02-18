На севере Урала появится новый зоологический заказник

Основной целью заказника станет восстановление редких и исчезающих видов растений и животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области в рамках проекта «Экология» создадут особую охраняемую зону – государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский». Площадь парка составит 113,5 тысяч гектаров. Основной его целью станет восстановление редких и исчезающих видов растений и животных. Благодаря особому статусу, планируется сохранить серенных оленей, речных выдр, европейских норок, соболей.

- Заказник призван решить и такую задачу как сохранение традиционного природопользования коренного малочисленного народа Севера манси, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Министерство природных ресурсов и экологии уже подготовило все необходимые документы для создания новой особо охраняемой природной территории. Управлением займется «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области».