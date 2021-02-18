В Нижнем Тагиле задержали дилера, хранившего крупную партию наркотиков под линолеумом

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле поймали дилера, который хранил у себя дома 180 граммов наркотиков. 32-летний мужчина в приметной черной шубе попал под подозрение полиции, и они установили за ним слежку. Сбытчика задержали во время спецоперации. Во время обысков в его квартире под линолеумом обнаружили 377 свертков с подозрительным веществом, весы и упаковочные материалы.

- Экспертиза определила, что в свертках находились синтетические наркотические вещества метадон и карфентанил, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Дилером оказался житель Салды, который снимал квартиру в Нижнем Тагиле. Ранее его судили за кражи и причинение вреда здоровью. Теперь к «послужному списку» рецидивиста добавится статья за сбыт наркотиков в особо крупном размере.