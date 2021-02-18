Свердловчане не готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы выйти на работу

23% свердловчан доверяют российской вакцине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области оказались не готовы поставить прививку от коронавируса, чтобы выйти на работу. Кроме того, они рассказали о тестировании на COVID-19, 15% работников проходят обязательное тестирование по инициативе работодателя, 17% граждан заявляют, что проверка идет выборочно. В большинстве случаев тестирование проходит за счет компании. При этом 72% свердловчан не доверяют безопасности новой вакцины

- 23% опрошенных жителей региона хотят привиться российской вакциной, 22% свердловчан доверяют зарубежной прививке, - сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Только пятая часть жителей области, работающих дома, готовы поставить прививку, чтобы вернуться в офис, не готовы к таким мерам оказались 73% свердловчан.