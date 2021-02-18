Будут заменены контактные и кабельные сети, обновлены пути, отремонтируют депо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле увеличат финансирование трамвайного оборудования. Планируется, что будут заменены контактные и кабельные сети, обновлены пути, отремонтируют депо. Пока неизвестно, какую сумму выделят на эти нужды, но мэрия обещает, что она существенно вырастет, если сравнивать с прошлым годом. В 2020 на это направили почти 24 миллиона.

- В планах укладка новых рельсов на улицах Береговая-Ударная и Садовая, а также на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов. Свыше пяти километров контактной сети должно быть заменено на разных трамвайных маршрутах, - рассказывают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Несмотря на то, что пандемия негативно сказалась на работе общественного транспорта, поддержка и развитие трамвайных линий в Нижнем Тагиле остается одной из главных задач для властей. Директор МУП «Тагильский трамвай» считает, что необходимо бросить все силы на то, чтобы этот вид транспорта стал в городе основным, а не альтернативным.