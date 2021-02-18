В Екатеринбурге осудят предпринимателя, обманувшего поставщиков рыбы и мяса на семь миллионов

Чтобы привлечь клиентов, мужчина представлялся крупным бизнесменом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить лже-предпринимателя, которого обвинили в многомиллионных аферах при поставке оптовой партии мяса и рыбы. Следователи считают, что мужчина в течение года представлялся вымышленными именами и предлагал юридическим лицам купить их продукцию. Чтобы убедить бизнесменов, он подделывал подписи, оформлял сим-карты на подставных лиц.

- Заключив договоры на покупку продукции, он просил дать ему отсрочку по платежу. Введенные в заблуждение поставщики соглашались и отгружали ему товар до получения денег, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Полученные партии замороженного мяса и рыбы мужчина продавал, однако деньги поставщикам не возвращал. Жертвами дельца стали четыре фирмы. Общая сумма ущерба составила больше семи миллионов рублей. После того, как мошенник понял, что на его след напала полиция, он написал явку с повинной и даже возместил одному из предпринимателей ущерб в два миллиона рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.