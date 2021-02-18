Арт-объект и скалодром: архитекторы рассказали, что изменится в Юго-западном лесопарке

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

В Екатеринбурге архитекторы показали эскизы Юго-Западного лесопарка. Первый этап проектный работ затронул участок лесопарка от Де Геннина до Чкалова. Согласно планам архитекторов в порядок приведут пешеходные маршруты «Северные подходы» и «Тропа лесничего». Также планируется, что в парке появятся две площадки для отдыха с лавочками и столиками, две спортивные площадки с тренажерами и скалодромом и арт-объект в виде металлической фигуры медведя, по которой смогут лазать дети.

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

- Мы постарались учесть максимум пожеланий жителей: так, на презентации концепции жители попросили нас вместо нескольких арт-объектов установить дополнительные лавочки, а также использовать антивандальные форматы малых архитектурных форм, - рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. - Мы предусмотрели 17 отдельно стоящих лавочек вдоль «Тропы здоровья» в дополнение к типовым площадкам отдыха.

Сейчас горожанам сложно ориентироваться в парке, поэтому архитекторы в первую очередь планируют сделать удобной навигацию по нему. Так, здесь появятся две входные группы с картами тропинок. Кроме того, обновленная навигация маркирует маршруты, в том числе «секретные тропы» и обозначает их протяженность. Часть навигационных стоек будет объединена с кормушками для птиц и белок: в них предусмотрены емкости, где можно оставить корм.