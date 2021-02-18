240 человек в день: свердловчане стали чаще подключать быстрый интернет

Фото: предоставлено МегаФон

Каждый день на Среднем Урале становится почти на 240 пользователей 4G интернета больше. За год число только новых абонентов этой технологии для быстрой работы в глобальной сети превысило население Сейшельских островов. Такую закономерность получили в МегаФоне, изучив активность клиентов за последний год.

Удаленная работа и спрос на интернет-сервисы привели к росту трафика. Каждому пользователю МегаФона в Свердловской области в среднем потребовалось в 1,5 раза больше данных. Комфортный объем трафика сегодня - 15 гигабайт в месяц.

- Свердловчане нас приятно удивили. Они обогнали соседей по интересу к быстрому интернету, видео и звонкам в мессенджерах. Чтобы их жизнь в онлайне оставалась приятной и, как говорится, ничего не зависало, мы усиленно работали над качеством. Базовые станции с 4G мы запускали со скоростью один объект в полтора дня! В целом масштаб сети четвертого поколения за год вырос на 25%, - отметил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Технические мероприятия были проведены более чем в 140 населённых пунктах региона – от крупных городов до поселков, где живет порядка 100 человек. В Екатеринбурге было улучшено покрытие в торговых и бизнес-центрах, спальных районах, коттеджных поселках. Отдельно над быстрым интернетом поработали в селе Обуховское, куда стало приезжать больше отдыхающих.

Напомним, недавно МегаФон запустил VoLTE, и теперь через 4G можно не только качать, но и говорить. Звук при этом будет более четким. Уже каждый четвертый звонок совершается с помощью этой технологии.