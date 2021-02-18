Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге напротив дома № 24 по Амундсена сегодня в семь утра неизвестный автомобилист сбил 68-летнего мужчину, переходящего дорогу и уехал. Сотрудники полиции просят помощи у очевидцев, чтобы найти безхответсвенного водителя.

- Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Военного Флота со стороны улицы Московская в сторону Амундсена при повороте налево допустил наезд на пешехода переходящего дорогу под прямым углом к краю проезжей части, справа налево по ходу движения автомобиля. После наезда на пешехода водитель с места происшествия скрылся в сторону Волгоградской,- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пешехода госпитализировали в больницу с переломом левой голени. Водителю, уехавшему с места ДТП, грозит лишение прав или административный арест на срок до 15 суток.

Очевидцев просят сообщить имеющуюся информацию о произошедшем в ГИБДД Екатеринбурга по телефонам: 8(912)-298-01-04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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