Tele2 запустила совместную подписку с MyBook

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Мобильный оператор Tele2 совместно с крупнейшим книжным сервисом по подписке MyBook запустил новую услугу для своих абонентов. Клиентам доступно 165 тысяч книг, которые они могут скачать на устройство и читать офлайн.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и продолжает предлагать полезные и выгодные опции. Оператор совместно с крупнейшим книжным сервисом по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») запустил новую услугу: она позволяет клиентам Tele2 выбирать электронные книги из каталога, содержащего более 165 тысяч произведений.

Пользователю доступен бесплатный ознакомительный фрагмент по каждой книге. В приложении MyBook можно читать на любых устройствах во время действия подписки даже без доступа к интернету. Сервис предложит персональную подборку произведений на основе уже прочитанных книг. Оформить подписку можно с помощью USSD-запроса *257#. В ответ на него пользователю придет SMS от MyBook со ссылкой на учетную запись. Абонентская плата списывается посуточно и составляет 10 рублей в день. При этом плата за первый день пользования подпиской не снимается, чтобы абоненты могли оценить удобство сервиса.

Согласно исследованию независимого агентства Kantar от апреля 2020 года, MyBook является крупнейшим книжным сервисом по подписке. Около 32% респондентов подтверждают, что в MyBook самый широкий ассортимент книг по модели подписки (по сравнению с остальными аналогичными сервисами). На долю ГК «ЛитРес» приходится около 70% российского рынка цифровых книг по итогам 2020 года (по данным самой компании), в том числе 60% – доля «ЛитРес» и 10% – MyBook.