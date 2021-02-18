Екатеринбуржец уехал в Тюмень и создал там нарколабораторию

Приговор вынес екатеринбуржцу Центральный районный суд Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 25-летнему жителю Екатеринбурга. Он признан виновным в покушении на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере. По данным прокуратуры, молодой человек договорился с наркодельцом и приехал из столицы Урала в Тюмень. Там он снял квартиру на девятом этаже жилого дома и организовал там лабораторию.

- После получения от сообщника лабораторного оборудования и химических реактивов молодой человек приступил к производству мефедрона, от чего в подъезде стал ощущаться сильный запах ацетона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В марте прошлого года на подозрительного соседа пожаловалась в полицию одна из местных жительниц. На вызов сначала приехал участковый, а когда екатеринбуржец в наркотическом опьянении открыл ему квартиру, сотрудник полиции вызвал следственно-оперативную группу. В помещении, где молодой человек создал нарколабораторию, силовики нашли больше 1 килограмма мефедрона, оборудование и химические реактивы.

Екатеринбуржца осудили на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.