СКР прокомментировал обыски в мэрии Среднеуральска

18 февраля в мэрии Среднеуральска проводят обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 февраля в мэрию Среднеуральска нагрянули с обысками сотрудники УФСБ и следователи СКР. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о служебном подлоге.

Источник «КП-Екатеринбург» сообщил, что в администрации города трудоустроены «мертвые души», которым начисляли заработную плату. Нарушения относятся к периоду управления Среднеуральском теперь уже бывшим градоначальником Андреем Зашляпиным. В январе 2021 года чиновник ушел в отставку, его место занял бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В пресс-службе СКР по Свердловской области заявили, что для следствия имеют значение документы периода 2018 – 2020 года.

- Обыски проводятся СУ СКР по Свердловской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ по уголовному делу, ранее возбужденному по статье 292 УК РФ Служебный подлог. Следственные мероприятия выполняются в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования, по событиям периода 2018-2020 годов, - заявили в СКР.