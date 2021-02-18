Водителю, сбившего байкера в Екатеринбурге, не стали менять приговор

Свердловский областной суд оставил приговор без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор водителю Mercedes Оганнесу Егикяну, который 12 июля 2020 года насмерть сбил байкера в Екатеринбурге на улице Белинского.

Мужчина ехал на иномарке в нетрезвом состоянии и был без прав. На перекресток он вылетел со скоростью 114 километров в час. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В декабре минувшего года Чкаловский районный суд признал водителя виновным и назначил ему 7 лет и 11 месяцев лишения свободы и лишил его управлять транспортным средством на 2 года и 11 месяцев.

Адвокаты осужденного решили обжаловать приговор, так как посчитали, что доказательств опьянения недостаточно, а медицинское освидетельствование провели с нарушениями.

Свердловский областной суд решил не изменять приговор.