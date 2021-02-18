Сезонные летние поезда к Черноморскому побережью будут назначены на СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

В условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в субъектах РФ холдинг «РЖД» прогнозирует увеличение пассажиропотока и планирует постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений. На Свердловской железной дороге назначаются поезда, которые традиционно в летний сезон курсируют в сообщении с городами Черноморского побережья.

- Скорый поезд №290/289 Екатеринбург – Анапа будет курсировать через день в период с 26 мая по 24 сентября. Маршрут поезда пройдет через станции Каменск-Уральский, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Ростов.

- Скорый поезд №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт будет курсировать через день в период с 29 мая по 23 сентября. Поезд следует через Ревду, Красноуфимск, Казань (Восстание), Саранск, Пензу, Ростов, Туапсе.

- Поезд №522/521 Приобье – Новороссийск будет курсировать через день в период с 31 мая по 16 сентября. Маршрут поезда пройдет через Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург, Красноуфимск, Казань (Восстание), Ульяновск, Саратов, Волгоград, Краснодар.

В летних поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Кроме того, для удовлетворения спроса пассажиров будет увеличена периодичность курсирования скорого поезда №73/74 Тюмень – Санкт-Петербург. С 19 февраля он будет ходить через день (вместо 1 раз в 4 дня). С 29 апреля через день начнет курсировать поезд №373/374 Тюмень – Махачкала (вместо 1 раз в 4 дня). С 15 мая на летний период в расписание вернется скорый поезд №108/107 Тюмень – Нижневартовск (курсирует через день).

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными

установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или на вокзале.