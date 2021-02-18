Люди приходят раньше, чем им назначают и встают в огромные очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике больницы №14 на Уралмаше сегодня утром люди, пришедшие на прививку от COVID-19, встали в огромную очередь. В оперштабе объяснили, почему так произошло.

- Вакцинация от COVID-19 проводится с 8 до 20 часов первым компонентом и с 8 до 16 часов вторым компонентом. Пациентам назначается конкретный интервал времени с целью равномерного распределения всех, кто должен получить второй компонент. Однако они приходят в указанный день к 8 утра, игнорируя указанный интервал времени, - рассказали в региональном оперштабе.

Сейчас в поликлинике для решения проблемы со скоплением людей приняли дополнительные меры и для вакцинации вторым компонентом вакцины открыли еще один кабинет.