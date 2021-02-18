Во время тренировки артиллеристы отработают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военные устроят салют в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. По данным пресс-службы Центрального военного округа, артиллеристы ЦВО выполнят торжественные залпы из раритетных противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году.

- Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальных боевой опыт применения в ходе сражений Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Первая репетиция праздничного салюта пройдет на территории полигона «Свердловский» завтра, 19 февраля. Во время тренировки артиллеристы отработают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов.

Напомним, что в прошлом году артиллеристы Центрального военного округа запускали салют со стороны «Динамо». Салют длился полчаса. Всего военные дали 30 залпов.