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В Екатеринбурге военные устроят салют в честь 23 февраля

Праздничные залпы будут даны из раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Во время тренировки артиллеристы отработают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов

Во время тренировки артиллеристы отработают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военные устроят салют в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля. По данным пресс-службы Центрального военного округа, артиллеристы ЦВО выполнят торжественные залпы из раритетных противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году.

- Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальных боевой опыт применения в ходе сражений Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Первая репетиция праздничного салюта пройдет на территории полигона «Свердловский» завтра, 19 февраля. Во время тренировки артиллеристы отработают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов.

Напомним, что в прошлом году артиллеристы Центрального военного округа запускали салют со стороны «Динамо». Салют длился полчаса. Всего военные дали 30 залпов.