Коммунальщикам будут мешать машины, оставленные вдоль обочин и в «парковочных карманах» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали горожанам, где сегодня, 18 февраля и завтра, 19 февраля не стоит парковать автомобили. Напомним, что мешающие снегоуборочной технике машины эвакуируют. Поэтому в администрации предупредили, что в четверг коммунальщики будут вывозить снега с проезда на улице Комсомольская, 45, а также проездов на проспекте Ленина, 66 и 68. В пятницу запланирована уборка на всем протяжении улицы Латвийской.

- Городские власти обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к принимаемым мерам с пониманием, исключив парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в «парковочных карманах» обозначенных участков, - рассказали в мэрии.

Добавим, что во время уборки снега будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» с указанием диапазона времени их действия.