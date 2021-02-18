Женщина, напавшая на медсестру, полностью признала свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском к одному году ограничения свободы приговорили пациентку, избившую медсестру травматологического отделения поликлиники № 2. Инцидент произошел ночью 11 января в прошлом году. По версии следствия, Татьяна Рудь в кабинете травматологии находилась в состоянии алкогольного опьянения и напала на медработника из хулиганских побуждений.

- Злоумышленница схватила медсестру за волосы и, удерживая, ударила ее головой о стол, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Экспертами данные повреждения расценены как причинившие легкий вред здоровью потерпевшей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Татьяна Рудь полностью признала свою вину. В прокуратуре отметили, что приговор не вступил в законную силу.