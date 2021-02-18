Пьяный тагильчанин сломал дверь в аэропорту «Кольцово» и попал на видео

Все произошло в стерильной зоне терминала «А» у выхода на посадку №10. Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

В аэропорту «Кольцово» дверь, ведущая к самолету пострадала от рук дебошира. 61-летний тагильчанин, который собирался улететь в Санкт-Петербург ни с того ни с сего разбил в ней дверное стекло. Все произошло в стерильной зоне терминала «А» у выхода на посадку №10.

- Нарушитель находился при этом в состоянии алкогольного опьянения, не отдавая отчет своим действиям, и нецензурно выражался, - уточняют в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции задержали дебошира. Медосвидетельствование показало в его крови 0,6 промилле алкоголя. В итоге его оштрафовали за мелкое хулиганство.