Государственные садики посещают дети 82% опрошенных свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 32% жителей недовольны графиком работы детских садиков. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Довольны временем работы детсадов 64% опрошенных.

Из-за того, что государственные дошкольные учреждения работают до 18:00, 28% свердловчан рассказали, что после начала посещения ребенком детсада им пришлось сменить работу. Кроме того 23% респондентов с детьми дошкольного возраст признались, что им пришлось поменять график с появлением детского сада. Еще 5% - сократили количество рабочих часов. Правда, большинство респондентов утверждают, что им ничего не пришлось менять (55%).

- Среди женщин доля тех, кому пришлось сменить место работы, выше, чем среди мужчин (24% против 10% соответственно)- рассказали в пресс-службе hh.ru. - При этом начало посещения детьми детского сада для большинства работающих респондентов никак не сказалось на их производительности (56%), хотя и здесь есть гендерный перекос: так ответили 65% мужчин и лишь 49% женщин.

Также согласно данным опроса, государственные садики посещают дети 82% опрошенных свердловчан. В частные дошкольные учреждения отводят малышей 9% опрошенных. Столько же совсем не посещают садики.