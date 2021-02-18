Прятал в мягкой игрушке: в Екатеринбурге у автослесаря изъяли больше семи грамм наркотиков

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге с наркотиками задержали ранее судимого за кражу автослесаря. При обыске в доме 25-летнего мужчины нашли свертки с неизвестным веществом. Причем часть их была спрятана в мягкую игрушку.

- Общий вес изъятого составил 7,07 грамма. Впоследствии экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством «производное уксусной кислоты» и гашиш, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

По предварительным данным, мужчина хранил запрещенные вещества, чтобы сбывать их на территории города через тайники-закладки. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас до суда мужчина будет находиться под стражей. Сотрудники полиции устанавливают его возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков.