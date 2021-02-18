Водитель трактора мог задеть девочку во время уборки снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев наезда трактором на 14-летнюю девочку. Инцидент произошел второго февраля около двух часов дня напротив дома № 50/1 на Токарей.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным трактором, при движении задним ходом по тротуару, от Токарей в сторону Заводской, при повороте на Ключевскую, у дома № 50/1 по Токарей, допустил наезд ковшом на пешехода, двигавшегося по тротуару в сторону Токарей,- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель не заметил, что задел девочку и уехал. Скорую школьнице вызвала мама. Медики диагностировали у ребенка ушибленную рану теменной области. Сейчас водителю трактора, за то, что он уехал с места ДТП, грозит лишение прав или административный арест на 15 суток.

В ГИБДД просят очевидцев помочь в поисках скрывшегося водителя и сообщить об имеющейся информации по телефонам: 8-908-632-4367 или 02. Конфиденциальность гарантируется.