Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге, на улице Шефская сегодня ночью загорелся автосервис. В помещении во время возгорания находился один из сотрудников. Он самостоятельно покинул здание до приезда пожарных. Но, по данным МЧС, ему понадобилась медицинская помощь - мужчина получил ожоги рук. Спасатели передали его бригаде скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В 03:52 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 04:12 огонь локализован, в 06:37 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:50.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь повредил помещение автосервиса, слесарное оборудование и «Газель», которая находилась в здании. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 100 квадратных метров. С огнем боролись 44 пожарных с помощью 12 единиц техники.

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