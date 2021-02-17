В мэрии Екатеринбурга рассказали о предстоящем праздновании 23 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как город готовится к предстоящему Дню защитника Отечества, который пройдет 23 февраля. К празднику подготовлен ряд спортивных, культурных и памятных мероприятий. Например, пройдет чемпионат области по стрельбе из пневматики, соревнования по автомобильному спорту, городские первенства по футболу, лыжным гонкам, единоборствам, каратэ и самбо. В школах пройдут традиционные встречи с ветеранами, организованы встречи с ветеранами боевых действий.

- В качестве культурной программы организаторы подготовили ряд тематических концертов, - рассказывают в администрации Екатеринбурга.

В городском Доме музыки 20 февраля выступит хор «Доместик», в этот же день в Горном Щите пройдет выступление «Я служу России». Также накануне праздника, 22 февраля, состоится возложение венков и цветков к памятнику полководцу Георгию Жукову.

Горожане смогут посетить концерт «Мы гордимся», который состоится 24 февраля в Центре культуры «Урал». Перед зрителями выступят детские и взрослые творческие коллективы учреждения.

Главным событием 23 февраля станет развлекательная программа в парке Маяковского. Днем позже горожане смогут посетить концерт «Мы гордимся», который состоится 24 февраля в Центре культуры «Урал».