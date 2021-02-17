Схема не меняется: в Екатеринбурге телефонные мошенники украли у мужчины больше миллиона рублей

Недавно мужчина продал квартиру в Екатеринбурге и получил за нее деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники по отработанной схеме «увели» у местного жителя больше миллиона рублей. В полицию обратился 44-летний мужчина и рассказал, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка, предложили перевести все деньги на защищенные счета и продиктовали реквизиты, куда нужно отправить деньги, что мужчина и сделал.

- Общая сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Эти деньги мужчина получил с продажи квартиры в Кировском районе города, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Начался поиск преступников.