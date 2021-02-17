Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Екатеринбурге возобновили снос ПРОМЭКТа, несмотря на запрет суда

Прокуратура выехала на место с проверкой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Снос ПРОМЭКТа приостановили 22 января

Снос ПРОМЭКТа приостановили 22 января

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге возобновили снос здания ПРОМЭКТа на Декабристов, несмотря на запрет суда. Демонтажными работами заинтересовались в прокуратуре, с проверкой на место выехали представители прокуратуры Октябрьского района. В ведомстве отмечают, что по ее результатам будет дана оценка действиям юридических лиц, осуществляющих снос. Заявление рассмотрят 19 февраля.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство в виде запрета продолжать выполнение демонтажных работ на объекте по улице Декабристов до вынесения судебного решения, - сообщали в Свердловской областной прокуратуре.

Напомним, снос здания остановили 22 января после того, как выяснилось, что демонтаж идет с нарушениями и создает опасность для прохожих.