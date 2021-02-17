В Нижним Тагиле на соревнования летающих лыжников пустят зрителей

Трибуны заполнят на 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил готовится принимать международные соревнования: в спортивном комплексе «Аист» пройдет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, а также этап кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Старты пройдут с 12 по 14 марта и с 20 по 21 марта соответственно.

- Мы ждали этого целый год... Все соревнования прошлого года в Нижнем Тагиле прошли без зрителей, но скоро все возобновится! Совсем скоро объявят старт продаж билетов! Следите за новостями, - радостно сообщает пресс-служба спортивного комплекса «Аист».

Планируется, что трибуны будут заполнены на 50%, общая вместимость комплекса составляет две тысячи человек.