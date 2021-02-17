В Екатеринбурге осудили налетчика, ограбившего офис микрофинансов

Мужчина ограбил микрофинансовую организацию на Белинского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили местного жителя, который ограбил офис микрофинансовой организации на Белинского. Инцидент произошел в конце декабря 2020 года, мужчина, угрожая ножом, ворвался в офис и потребовал отдать ему все наличные, сотрудница банка, опасаясь за свою жизнь, передала ему деньги организации, хранившиеся в сейфе.

- Суд назначил грабителю наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Налетчика задержали через два дня после ограбления. Им оказался безработный свердловчанин, ранее судимый за разбой. На очередное преступление он пошел из-за долгов, которые он нажил из-за проигрыша в интернете. Часть денег он потратил на то, чтобы погасить задолженности.