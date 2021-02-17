В Нижнем Тагиле автоинспекторы ловят водителей с неправильной тонировкой

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

17 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели массовый рейд по выявлению автомобилей с неправильной тонировкой. В результате на этом попались 43 водителя. 24 человека смогли снять затемняющую пленку прямо на месте, еще 19 автолюбителей получили предупрждения и требование устранить нарушение.

- Часто пленку наносят на лобовое стекло автомобиля. Данные покрытия приводят к снижению обзора с места водителя, что значительно влияет на повышение рисков совершения дорожно-транспортных происшествий, - сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское»

Штраф для любителей тонированных машин составляет 500 рублей. Если водитель попадется на затемняющей пленке снова, ему может грозить до 15 суток ареста.