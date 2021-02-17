В Екатеринбурге продают помещение бывшего известного магазина книг

Фото: N1.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу помещение бывшего известного горожанам магазина «100 тысяч книг» на Декабристов, 51. Два этажа торговых площадей по 300 квадратных метров каждая продают за 48 миллионов рублей.

- Большой пешеходный и автомобильный трафик. Остановка общественного транспорта. Имеется место для вывески. Имеет отдельный вход. Имеется запасной выход со двора для погрузки-разгрузки. На полу керамогранит, - написано в объявлении N1.RU.

Также на сайте указано, что помещения бывшего книжного можно использовать под магазин, кафе, медицинский центр, офис большой компании или выставочный зал.