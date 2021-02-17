Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге рано утром водитель Volkswagen Passat наехал на ребенка во дворе дома на Готвальда, 19. Девятилетнюю девочку госпитализировали в ДГКБ № 9 с переломом лодыжки.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по внутридворовому проезду, допустил наезд на пешехода, который начал переходить дворовой проезд справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Водитель Volkswagen Passat, 38 -летний мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что когда он проезжал мимо ворот Лицея № 12, то справа увидел, как что-то мелькнуло, затем услышал детский крик. Он сразу же остановился, вышел из автомобиля и увидел ребенка. Во дворе при этом не было никакого освещения, а на улице было еще темно.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen Passat имеет стаж вождения 21 год. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался.

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