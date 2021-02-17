От коронавируса в торговом центре привились 400 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Дирижабль» сегодня разместили мобильный пункт, где любой желающий мог поставить вакцину от COVID-19. Вакцину «Спутник V» сюда доставили в специальных охлаждающих контейнерах. Для того чтобы сделать прививку нужно было только принести с собой паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой горожан осматривал терапевт.

- Привиться здесь мог любой желающий - без предварительной записи и, конечно, совершенно бесплатно, - рассказали в оперштабе.

Мобильный пункт работал с 11 утра до двух часов дня. За это время прививку от COVID-19 сделали больше 400 человек. Всем им выдали направление на ревакцинацию, которая должна пройти здесь же в торговом центре 10 марта.