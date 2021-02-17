В скорой Екатеринбурга появилось оборудование, которое полностью покрывает ее потребность в кислороде для пациентов

Фото: Фонд святой Екатерины

В скорой Екатеринбурга имени В.Ф. Капиноса появилось оборудование, которое полностью покрывает ее потребность в кислороде для пациентов. Кислородную станцию с концентратором и компрессором для заправки кислородных баллонов закупили для медиков благотворители Фонда святой Екатерины. На оборудование потратили 12 миллионов.

По словам специалистов, благодаря новому оборудованию значительно сократилось время на замену кислородных баллонов в машинах скорой помощи. При использовании старого компрессора требовалось гораздо больше времени для заправки баллона и машины скорой вставали в очередь.

Кроме того, после запуска кислородной станции скорая помощь сможет сэкономить деньги на покупку новых баллонов. По словам главного врача скорой, только за 2020 год на их закупку было потрачено больше миллиона рублей.

Фото: Фонд святой Екатерины

- Самое главное - это временной фактор. Для скорой медицинской помощи очень важна оперативность, чтобы мы не ждали, когда придет машина с баллонами, а быстро могли обеспечить замену на полный. Даже в экстренной ситуации, если вдруг закончились полные баллоны, мы можем заправить новый за 5-7 минут, - рассказал главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» Игорь Пушкарев.

Отметим, что кислородные баллоны установлены в каждой машине скорой помощи и используются при транспортировке пациентов с дыхательной недостаточностью, а также для искусственной вентиляции легких при инфарктах, инсультах, угрожающих жизни ранениях и массивных ожогах.