В ГИБДД рассказали, какие правила нарушают юные пешеходы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге участились случаи ДТП по вине детей. Об этом рассказали в городском ГИБДД. По данным инспекторов, юные пешеходы чаще всего переходят проезжую часть в неположенном месте, вблизи видимости пешеходного перехода, выходят на дорогу из-за транспортных средств и переходят ее на запрещающий сигнал светофора.

Так, например, накануне в Екатеринбурге произошло два происшествия с детьми. В прошлую субботу, 13 февраля на улице Щербакова,4 11-летний мальчик перебегал дорогу из-за машин, которые стояли в пробке. В итоге школьник попал под колеса Lada Granta и получил перелом таза. Еще один случай произошел накануне. 10-летний мальчик, возвращаясь, домой из школы, решил сократить путь и выбежал на дорогу из-за припаркованных машин прямо под Audi. С ушибом колена его госпитализировали в больницу.

- Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, посмотрите по сторонам, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное - остановились, - напоминают в ГИБДД Екатеринбурга. - Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники.

Также госавтоинпекторы напомнили, что в темное время суток желательно использовать световозвращающие элементы, благодаря которым автомобилисты могут увидеть пешехода на значительном расстоянии. Родителей просят провести с детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на улице.