Пожарные поезда Свердловской магистрали помогли МЧС России ликвидировать семь крупных пожаров в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

В 2020 году пожарные поезда Свердловской железной дороги семь раз привлекались для помощи подразделениям МЧС России в тушении крупных пожаров. Основной задачей специализированного подвижного состава была доставка большого объема воды и обеспечение ее бесперебойной подачи к месту возгорания. Общая вместимость двух цистерн-водохранилищ поезда сопоставима с 50 пожарными автоцистернами.

Так, 1 июля пожарный поезд станции Пермь-Сортировочная участвовал в тушении пожара повышенной сложности в производственном здании (химическое производство) в Краснокамске. Состав обеспечивал пожарные расчеты водой в течение десяти часов. 3 августа пожарный поезд станции Тобольск по запросу МЧС России ликвидировал возгорание лесного массива, которое начало распространяться в сторону нефтехимического комбината. При этом проезд автомобильным транспортом к месту пожара был невозможен.

Фото: предоставлено СвЖД

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях все пожарные поезда и их личный состав регулярно участвуют в учениях и специальных тренировках, в том числе совместно с МЧС России.

Напомним, на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа. Всего в 2020 году пожарные поезда СвЖД совершили 80 выездов.

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Свердловская железная дорога, принимая во внимание специфику возлагаемых на подразделения пожарных поездов задач, целенаправленно развивает их материально-техническую базу. Так, в 2021 году для обеспечения служебно-бытовых потребностей специальных пожарных формирований на ст. Пермь-Сортировочная возведено современное модульное здание. В нем разместился учебный класс, комнаты отдыха и приема пищи, санузел, душевая и др. Заканчивается монтаж двухэтажного модульного здания на ст. Екатеринбург-Сортировочный. Также в текущем году планируется построить новый модуль на ст. Кизел. Всего на станциях СвЖД уже размещено семь современных служебно-бытовых пожарных модулей.