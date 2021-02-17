Никакого Олега Майами: екатеринбуржцы требуют чиновников отказаться от хедлайнеров на День города

День города в Екатеринбурге не обходится без выступлений московских артистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец предложил местным чиновникам поменять программу Дня города в 2021 году. Член молодежной палаты при гордуме Екатеринбурга Александр Немченко попросил начальника управления культуры Илью Маркова отказаться от траты денег на московских звезд и дать возможность выступать местным музыкантам.

По словам Немченко, в прошлом году он уже обращался с этой просьбой к бывшему мэру Александру Высокинскому, но получил отказ, потому что контракты с артистами уже были подписаны.

- У нас огромный город, один из наиболее крупных и развитых в России. Очевидно, что в нем много талантливых музыкантов. Их выступление на Дне города - это не только шанс проявить себя, но и моральная, а также финансовая поддержка в это очень непростое время, - говорится в обращении активиста. - В случае отказа со стороны администрации города, я бы хотел предложить и предложу заложить в бюджет культуры на следующие годы деньги на проведение городского музыкального конкурса. Его победители получат возможность выступать на главных городских праздниках и площадках.

Отметим, в прошлом году на Дне города Екатеринбурга выступал Олег Майами. Сразу после объявления хедлайнера горожане раскритиковали выбор артиста.