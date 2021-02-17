Страной-партнером ИННОПРОМА в этом году будет Италия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021в Екатеринбурге в этом году пройдет в обычном формате. О том, что выставку готовятся провести в офлайне, сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

- Мы сейчас в активной стадии подготовки ИННОПРОМА в традиционном формате. Все как было раньше, - рассказал Александр Породнов. - Если не произойдет ничего экстраординарного, то выставка состоится в том виде, в котором проходила до 2020 года. Страной-партнером, как ранее планировалось, будет Италия. Оператор выставки сейчас с Министерством торговли и Министерством иностранных дел прорабатывают специальный режим для того, чтобы в выставке смогли поучаствовать гости из других стран. Такая возможность у них будет.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса руководство Минпромторга России приняло решение об отмене Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Она должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.