В кармане - 18 пакетов: на окраине Екатеринбурга задержали наркоторговца

Наркоторговца пленил наряд ППС Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 февраля днем наряд полиции, патрулируя территорию возле садового товарищества «Спутник» в Октябрьском районе Екатеринбурга, заметил подозрительного мужчину, у которого стражи порядка решили проверить документы.

При себе у 36-летнего местного жителя оказались не только документы, но в 18 свертков с мефедроном, общей массой почти 10 граммов. Мужчина признался, что расфасовал наркотик для продажи, но свой преступный замысел осуществить не успел.

Несостоявшийся продавец, по данным источника «КП-Екатеринбург», был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ.