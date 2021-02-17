Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит промежуточные итоги работы экологического проекта «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Наиболее активно этой возможностью пользуются жители регионов Поволжья, Урала, а также столицы. К данному моменту Tele2 собрала более 4000 телефонов. Сдать свой старый смартфон можно до 1 ноября 2021 года. Второй год Tele2 реализует операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. В 2019 году за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

В 2020 году география проекта расширилась и охватила 64 региона. Принести старые телефоны можно в салоны связи до 1 ноября 2021 года. За четыре месяца действия программы было сдано более 4000 устройств. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители регионов Поволжья: они сдали на утилизацию более 1000 телефонов. Более 950 устройств «сплавили» на Урале и около 530 – в Москве. Те, кто примут участие в программе до 1 ноября, получат сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а клиенты Tele2 – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Tele2 провела исследование, чтобы выяснить отношение людей к вопросам утилизации техники. Более 66% респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Кроме того, по сравнению с первой «Переплавкой» 2019 года на 23% увеличилось число тех, кто готов изменить свои привычки, чтобы улучшить экологию – количество таких людей среди респондентов достигло 74%.

В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора и зачастую пользователи не знают, что их тоже нужно перерабатывать. Tele2 отправила телефоны в корпорацию «Экополис» – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Проблема электронного мусора – одна из самых острых на планете. Хотя смартфоны живут в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. Чтобы привлечь внимание к проблеме и поддержать проект «Переплавка» в 2020 году, оператор запустил рекламную кампанию, а также спецпроекты в СМИ и социальных сетях. Так, на канале «Пятница!» ведущие Андрей Бедняков и Анна Хилькевич поддержали проект, сняв телесториз с призывом заботиться о природе и приносить старые телефоны на утилизацию в салоны связи Tele2.